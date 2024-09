Javier Milei volvió a quedar en ridículo al difundir una mentira en sus redes sociales y hasta su vocero tuvo que salir a aclarar las cosas.

Ante la consulta puntual de si tenían pruebas para hacer una acusación tan grave como que La Cámpora estaba involucrada en los incendios provocados en la provincia de Córdoba, que fue desmentida por autoridades provinciales, Manuel Adorni no sabía adónde meterse y aunque trató de evadir la pregunta no pudo hacerlo.

Incluso la agrupación política dio una respuesta oficial a la fake news del Presidente.

Ante la repregunta de la prensa sobre si tenía alguna prueba de la participación de La Cámpora, Adorni bajó la cabeza y aunque no dijo tajantemente que no tenían ninguna prueba, aclaró que “hay que ser muy cautelosos, vamos a esperar a que las investigaciones avancen”. Justo lo que no hizo el presidente Javier Milei.