Todo el mundo sabe que Javier Milei pasa demasiado tiempo en redes sociales, sobre todo en la de su amigo Elon Musk. Con tanto actividad muchas veces comete errores pero esta vez responsabilizó de un delito grave a La Cámpora pero fue desmentido.

Y no fue sólo el ministro de Seguridad de la Provincia el que desmintió no sólo el número de detenidos, que son 11 y no 17 sino que aseguró que no tienen relación alguna entre ellos.

Pero además ministerio público fiscal también salió al cruce de las mentiras del Presidente y su ejército de trolls pagos y lo dejó en ridículo.

La Cámpora decidió hacer una declaración pública sobre la mentira de Javier Milei y aseguraron que el mandatario estaba “boludeando en twitter mientras se incendia una provincia y no sólo desmintieron estar involucrados sino que además aseguraron que ”lo que sí hicimos fue impulsar una modificación de la Ley de Fuego en 2020 para evitar que estos incendios sigan ocurriendo".