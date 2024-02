En realidad a pocos sorprende el anuncio del inicio del desmantelamiento del Inadi ya que fue algo que Javier Milei había prometido en la campaña.

Como la ley ómnibus fracasó en el Congreso por la impericia e inexperiencia del gobierno, Milei quiere hacerlo de todos modos y mandó a su vocero a anunciar el cierre, pero hay un problema.

El Inadi fue creado por ley y por lo tanto no puede ser desmantelado de otra manera. El gobierno no tiene otro camino que pasar por el Congreso para hacer esto aunque parece que no lo saben ya que Adorni consideró que hay cuestiones burocráticas de por medio, pero lo cierto es que hay cuestiones legales que deberían resolver.