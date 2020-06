El consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba volvió a elogiar las políticas implementadas por Alberto Fernández, esta vez con relación al manejo de la pandemia por parte del Presidente de la Nación.

Lo hizo en una teleconferencia organizada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de la que participaron un centenar de perzonas. “Ha manejado de manera inteligente la pandemia”, aseguró el expromotor, hacedor y asesor de Mauricio Macri.

"Lo que le preocupa a la gente es que no se mueran sus seres queridos de más edad. Es un sentimiento de solidaridad con sus mayores el que hace que tan masivamente la gente apoye las medidas de restricción de la pandemia", indicó el ecuatoriano.

En ese sentido, aseguró que “subieron los números” de aprobación tanto del Presidente como del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque "están hablando de lo que quita el sueño a la gente" cuando asumen la responsabilidad de la cuarentena para preservar la vida de las personas.

Además comparó: "En Estados Unidos tienen 183 veces más muertos que en Argentina; Brasil tiene 53 veces más... Ha habido un manejo inteligente de la pandemia... No es que me he hecho peronista, hay que ver la realidad: hay un manejo que ha evitado la muerte de mucha gente", concluyó Durán Barba.