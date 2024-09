Desde hace varios días en diferentes medios se aborda la crisis matrimonial que atraviesa la pareja conformada por la Pampita y Roberto García Moritán, con versiones de infidelidades incluidas.

Además, circuló el rumor de que la modelo se iría a vivir distanciada del político. Sin embargo, Moritán tuvo que hablar al respecto y desmintió dicha posibilidad.

“Eso lo aseguro que no es verdad, ella tiene una casa allá que va los fines de semana pero confirmo que no es verdad, no es verdad que se va a vivir a Nordelta”, declaró el funcionario en un llamado telefónico con América Noticias.

Al ser consultado sobre el silencio de Pampita, argumentó: “Porque está sufriendo lo mismo que estoy sufriendo yo en relación a esta operación política, con mala intención. Ella se cuida, y me parece que está muy bien”.