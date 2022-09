En una nueva jornada del alegato final de la defensa de Cristina Kirchner en causa de Vialidad con la que buscan acosarla, volvió a dejar en evidencia el armado judicial de los fiscales y jueces.

El abogado Carlos Beraldi se refirió a una de las supuestas “pruebas” de que Cristina y el empresario Lázaro Báez se habían juntado. Lo ridículo es que las fechas de ese supuesto encuentro se basan en un vuelo del avión presidencial que, en efecto, no se produjo ese día.

“Había que conseguir el dato objetivo de que Cristina se iba a reunir con Báez. Tenían el mensaje, una noticia periodística que decía que la Presidenta ese día iba a Santa Cruz…. El problema es que tiene un delay, porque esa noticia no corresponde al día 30, es del día 29”, aclaró Beraldi.

Y agregó que: “Esto surge porque fue publicada por el diario La Nación, me extraña que no haya leído La Nación. Ese día no fue el vuelo rasante, fue el día 29”.