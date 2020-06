“Ningún país ha tenido tantos días de cuarentena. Además de eso, que pone en evidencia que acá entramos a tontas y locas y a ciegas a esta estrategia, hay 21 días más previstos. Entonces vamos a cumplir 100 días de cuarentena”, dijo Cornejo en declaraciones a Radio con Vos.

Como ya dijo Alberto Fernández en su momento, mientras la oposición que tiene responsabilidades de gestión obra con prudencia, quienes no tienen cargos ejecutivos opinan con liviandad sobre temas delicados.

Para Cornejo se actuó a "tontas y a locas". “Todavía no se sabe, a juzgar por las palabras del Presidente, si el pico ya pasó o si está adelante. Hemos entrado sin información y hemos obtenido como resultado concreto pocas muertes por COVID-19 y hemos encontrado una economía desecha”, afiró el exgobernador mendocino.

Sobre la economía opinó que “el 40% se genera en el AMBA y el 50% del consumo está ahí. Parar el AMBA no es poca cosa a los efectos de la economía nacional”.

"Puede que Mendoza o varias ciudades tengan un poco más de actividad, pero no generan el producto que generarían en un movimiento normal del AMBA", añadió.

Pese a sus dichos, para Cornejo la oposición es “responsable”. “No está tirando piedras, no toma la calle, no alienta al conflicto, no encende la barricada, no le echa kerosene al fuego que ya hay”.