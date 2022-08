Otro ataque de homoodio se vivió en el barrio porteño de Balvanera en el que dos varones que salían de bailar de la 'San Martin Fest' en el barrio porteño de Balvanera. fueron atacados por ser gays.

Al grito de "puto de mierda", alrededor de ocho hombres los agredieron con golpes y piedras. Para uno de los damnificados se trató de “un intento de homicidio”.

Entrevistado por C5N, Alejandro Oscar Ibarra, contó cómo fue el ataque que sufrió junto a su amigo.

"No mediaron palabras, no hubo intento de robo. Nosotros íbamos charlando entre nosotros y lo primero que siento es el cascote en el costado de la cabeza. Me caigo en el piso y me empiezan a patear", contó.