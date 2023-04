Alberto Fernández descartó ir por la reelección y abrió un nuevo escenario en el Frente de Todos sobre las candidaturas y la posibilidad de ir a una interna con las PASO.

En el marco de la presentación de su libro Los Peores en Rosario, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande, sostuvo la posiblidad de ser precandidato presidencial y le envió un duro mensaje a Cristina Fernández: “No nos vamos a bancar más que nos impongan un candidato”.

“Si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Wado de Pedro a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice ‘bajá la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores’ le digo, Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vende patria y cagador de Massa, no hay forma”, indicó Grabois, sin filtros.