Continúa la búsqueda Germán Kiczka, exdiputado provincial libertario misionero y su hermano Sebastián, acusados de pedofilia. Apenas conocido el escándalo político, la Legislatura aprobó el jueves, de forma unánime, su desafuero; y se lanzó la alerta de captura a nivel internacional.

La Policía de Misiones realiza este domingo un amplio operativo y C5N estuvo presente en el procedimiento en la Ruta Provincial 1, que va desde Posadas hasta Apóstoles. Los uniformados están en busca de un Toyota Corolla blanco, propiedad de uno de los hermanos.

El operativo “es parte de los procedimientos de rutina pero estamos buscando a los evadidos”, explicó el comisario Silvio Rodríguez. Y agregó que "forma parte de uno de los operativos que se están llevando a cabo dentro de la Unidad Regional 7, que va desde Posadas hasta Río Uruguay, también se están llevando a cabo distintos controles en la provincia y hay pedido de búsqueda y captura a nivel internacional".

Los chats de Sebastián Kiczka

En una conversación con una persona que sería menor de edad, el hermano del diputado, Sebastián Kiczka, le dice: "Yo me bajé una app para ver nenitas...12 años ...". La otra persona le responde: "Vos me pasaste uno una vez y tenía como 7″. Luego el acusado vuelve a escribir: "Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafo". Luego, aseguró haber tenido sexo con menores.

En otra conversación, Sebastián le escribió a otra menor con la que chateaba habitualmente: "Estoy con mi vecinita. La voy a esperar 3 años más máximo". La interlocutora le escribe: "Pero calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena". Sebastián Kiczka remata esa charla con la frase: "Bueno, la voy a esperar 5 años.. Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores".

Tras su desafuero en la Cámara de Diputados de la provincia, el juez penal 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria realizó este viernes el pedido de captura internacional a Interpol, ya que no se descarta que tanto el legislador como su hermano Sebastián se hayan fugado de Argentina.

Kiczka está siendo investigado desde febrero y en las últimas semanas se realizaron allanamientos en su domicilio y en el de sus padres, en los que encontraron, en una de las computadoras que pertenece al diputado, contenido que incluye material de pedofilia y zoofilia.