¿Quién es Germán Kiczka, el diputado libertario acusado de pedofilia que busca Interpol?

En el marco de la investigación por presunta tenencia y distribución de pornografía infantil el diputado provincial de Misiones Germán Kiczka -de La Libertad Avanza- continúa prófugo de la Justicia desde este jueves cuando se emitió su orden de arresto. Pero se sospecha que se habría ido del país.

Tras su desafuero en la Cámara de Diputados de la provincia, el juez penal 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria realizó este viernes el pedido de captura internacional a Interpol, ya que no se descarta que tanto el legislador como su hermano Sebastián se hayan fugado de Argentina.

"Se sospecha que salieron por un paso fronterizo clandestino desde la provincia de Misiones y que hoy estarían en España", indicó la periodista Yanina Álvarez en C5N.

Kiczka viene siendo investigado desde febrero y en las últimas semanas se realizaron allanamientos en su domicilio y en el de sus padres. Allí, en una de las computadoras que pertenece al diputado, contenido que incluye material de pedofilia y zoofilia.

Quién es Germán Kiczka

De 44 años, Kiczka ingresó en la Cámara de Diputados en 2021. Tiene una estrecha relación con Pedro Puerta, hijo del exgobernador, expresidente, y exembajador en España, Ramón Puerta.

Forma parte del partido libertario Activar, que antes pertenecía a Juntos por el Cambio, pero que en las últimas elecciones jugó a favor de la candidatura de Javier Milei. También es conocido por su faceta de youtuber, donde junto a su hermano realizaba un programa infantil llamado La magia del tío Germán.

La causa por pedofilia contra Kiczka que desató un escándalo político

A comienzo de mes fue allanada la casa de Kiczka, la de su padre y su hermano en línea con otros procedimientos realizados en marzo pasado. Agentes especializados en cibercrimen de la Policía de Misiones llevaron a cabo los allanamientos en Posadas en el marco de una investigación por posible tráfico de material de abuso sexual infantil en internet.

Durante aquel operativo, se secuestraron dos celulares y una computadora, todo en el marco de una causa internacional que se inició hace dos años a pedido de la embajada de Estados Unidos. Al diputado le secuestraron una notebook marca Acer.

Según el informe, en ese dispositivo se encontraron “archivos de videos de una persona de sexo femenino que según lo que expresa la misma en el video, tenía 16 años”. Además, en la misma computadora se hallaron imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas (actos sexuales con animales) que involucran a menores, con una edad presuntiva menor a 13 años.

En forma paralela, se descubrió que el legislador utilizada la aplicación eMule, un programa popular años atrás, cuya finalidad es compartir todo tipo de archivos. El usuario "German" tenía la carpeta llamada "incoming", y dentro de esta, dos sub carpetas creadas con los nombres "Nueva carpeta" y "Nueva Carpeta 2", en su interior se pudieron visualizar los archivos en cuestión.

Además de la computadora, se analizó también un celular utilizado por Sebastián, su hermano y allí también se encontró material sumamente comprometedor. Los peritos hallaron los chats de WhatsApp que también los incriminan.

Hace dos semanas, Kiczka le había solicitado a la Cámara de Representantes de Misiones que su renuncia “sea aprobada de forma oficial”. Según el escrito elevado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad: “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”. Añadió que “en este contexto, lo más prudente es apartarme de mi función pública, renunciando a los fueros y a la investidura que el cargo conlleva, con el fin de enfrentar el proceso judicial en igualdad de condiciones de demostrar mi inocencia”.

En un comunicado público, señaló posteriormente: “Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso. La causa, iniciada en el mes de febrero de este año, implica a familiares directos míos, pero no a mí”.