Los asistentes al patético asado en el que se celebraba que los jubilados tengan menos dinero en sus bolsillos no parece haberle parecido ni siquiera poco empático al Gobierno.

Por eso es que el vocero intentó hacerse el desentendido para no responder algo lógico.

Como Adorni quiso hacer como que no había entendido la pregunta el periodista se la amplió y hasta hizo referencia al momento histórico que estamos atravesando con el menor consumo de carne per cápita mientras en la Quinta Presidencial se hacen un asado con vino, rodeados de jubilados que no pueden pagar ni sus medicamentos, que antes cubría el Estado.

La pregunta que queda flotando es si Manuel Adorni es o se hace.