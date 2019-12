“De la cartera laboral no les dan respuesta, les abren un expediente de reclamo que no lleva a nada”, le explicó un trabajador del área de planes laborales al portal Ámbito. “Para información sobre el bono desocupados llamar al COC (Centro de Orientación al Ciudadano)", se ve un cartel en el edificio.



“Las autoridades no aparecen, no dan la cara, y se hacen cargo trabajadores que no tienen nada que ver. Terminan haciendo solidaridad con la gente que viene a pedir su bono”, sentenció otro de los afectados.

Este lunes dos cuadras de fila se pudieron ver en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación de ciudadanos reclamando el cobro del bono del 5 mil pesos que el presidente Mauricio Macri anunció durante la campaña como forma de llevar "alivio a los bolsillos".

María Romilda Servini había sentenciado que el otorgamiento de planes sociales "podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años, es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social".