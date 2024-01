Juan Grabois estuvo en Duro de Domar por C5N y dejó una serie de títulos y análisis que dan para la reflexión.

“(Milei) ya empobreció en un mes a la población de una manera brutal. Y si esto sigue tres o cuatro meses sin compensar a trabajadores, monotributistas, jubilados, vamos a tener una tasa de diez puntos más. Cuatro millones y medio más de pobres”, advirtió

Y para colmo, según señaló el dirigente social desde el Gobierno ya “cortaron la ayuda alimentaria de manera brutal” “No hay confirmación de que va a haber ayuda”.

Para el exprecandidato presidencial “en febrero marzo se termina lo que hay en los comedores. Y si no hay comedores, la gente no come. Ya no es un problema de gobernabilidad, es un problema de crueldad social”.

En otro orden, pidió no tomarse a la ligera o a la burla a Javier Milei. Si bien sus dichos son dignos de los mejores, lo cierto es que el jefe de Estado, desde el poder que le da la investidura, llamó al mundo a dar una “guerra de clases”, de ricos contra pobres.

"Lo que está pasando en Argentina es grave. A Milei no lo podemos caricaturizar, el tipo está llamando a una guerra de clases, poniendo en una dialécitca extraña, como personaje heroico al empresario y a todo el resto como parásitos. Y todas las ideologías políticas, son nazis, fascistas, que somos la cofradía del mal que somos los colectivistas. Y del otro lado están él y todos los empresarios.