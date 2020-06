“Reconozco que ya te extraño, Mauricio… Y mirá que te puteábamos, pero estos son inviables…”, esta frase fue revelada por Nancy Pazos en su columna dominical. ¿Quién la pronunció?: el mismísimo Paolo Rocca.

"La frase sonó en la Quinta Los Abrojos hace escasos diez días. El ex Presidente solo respondió con una mueca que no llegó ni a sonrisa. En su interior sentía euforia. Una euforia reivindicativa no solo de sus últimos “ingratos” dos años, sino de casi toda una vida. Porque quien había ido a tocarle la puerta casi en tono de rendición amorosa, quien lo impulsaba a imaginar que su regreso triunfal no era una fantasía negadora, quien le había hecho sentir un orgasmo a su ego era, ni mas ni menos, que uno de los empresarios que más lo había destratado durante toda la vida", escribió Pazos.

La periodista fue crítica con el establishment argentino y sugirió: "¿Entenderán los dueños de la Argentina que esta vez nos salvamos todos o no se salva nadie y que siempre se puede estar aún peor?". "Los errores del Gobierno y de la oposición saltan a la vista a lo largo de toda la historia Argentina. Aburre esa grieta. La pregunta para quienes apostaron a este país con trabajo, capital e iniciativa es: ¿van a irse todos a vivir a Punta del Este o radicarse en Asunción o van a intentar desde otro lugar, reconociendo las propias zonas erróneas, que tienen mucho para aportar siempre que no sea por imposición?", concluyó.

Y las redes...

“"Nancy Pazos": Porque no la quieren los macristas, ni los Kirchneristas, ni los libertarios, ni los comunistas, ni los socialistas, ni los zurdos, ni los terraplanistas.”— ¿Por qué es tendencia? on Twitter Link ¿Por qué es tendencia? on Twitter

“Ni en pedo pierdo un segundo leyendo la nota de Nancy Pazos en Infobae. Prefiero viajar en el sarmiento en hora pico”— Martin Silberman on Twitter Link Martin Silberman on Twitter

“El periodismo de Nancy Pazos. MEMORIA.”— Pajarita on Twitter Link Pajarita on Twitter

“Porqué es tendencia Nancy Pazos? Es el día internacional del despecho? No era el día del padre? 🤔”— KretinaChoriza on Twitter Link KretinaChoriza on Twitter

“Nancy Pazos no es seria ni creíble es la tipica resentida con el ex que no suelta y destruye todo lo que está cerca de el. Hay que tomarla como lo que es una pobre mujer”— #VolvioLaKorrupcion on Twitter Link #VolvioLaKorrupcion on Twitter

“Nancy Pazos”— Alan Mood on Twitter Link Alan Mood on Twitter

“denunciada nancy pazos baby etchecopar”— Soy parte del grupo de riesgo. on Twitter Link Soy parte del grupo de riesgo. on Twitter