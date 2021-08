"No venía a trabajar, no tenía ni oficina ni teléfono, yo no sé cómo hacía para gobernar", le dijo Carlos Bianco a Paulino Rodrigues en La Nación.

En la nota, el jefe de ministros de la Provincia dio detalles de las falencias de la gestión de su antecesor, Federico Salvai durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

¿Gobernaron la Provincia desde una oficina en Palermo?