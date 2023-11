Pasadas las elecciones de octubre y a menos de un mes de que se lleve a cabo el balotaje para definir al próximo presidente de la Argentina, siguen los cruces entre dirigentes del oficialismo y la oposición.

Y si bien desde Juntos por el Cambio no están en condiciones de lanzar críticas, Malena Galmarini, la titular de AySA y esposa del candidato de Unión por la Patria tuvo que reaccionar y cruzó a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, luego de un posteo en la red social X (ex Twitter) sobre Sergio Massa.

Previamente, Vidal había apuntado Sergio Massa en sus redes sociales. "Es igual de kirchnerista que Cristina (Kirchner), Alberto (Fernández) y Axel (Kicillof)", escribió la diputada de JxC.

El tuit generó la rápida reacción de Malena Galmarini, esposa de Massa, quien realizó un repaso por sus cargos: "Mariu. Heidi. Leona. Porteña. Bonaerense. Porteña, otra vez".

"Cerró escuelas. Detonó la PBA y rajó a CABA (o la rajaron?). Responsable de la muerte de Sandra y Rubén, docentes. Casada con Tagliaferro aunque separada un mes después de la elección. Dice haberse mudado por las mafias, pero se mudó antes (bola mágica?)", continuó Galmarini.

Por último, hizo eco de la postura de Vidal de cara a las elecciones 2023: "Mentirosa. Desagradecida. De Larreta. De Macri. De Larreta, de nuevo. De Macri y Milei. Perdió las elecciones y quedó con sangre en el ojo. Uf, no podría describirla en una frase!!! (No pongo foto para no ofender)". "Massa Presidente", finalizó su mensaje.