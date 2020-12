Santiago Cafiero y Cecilia Todesca Bocco dijeron: “tiene razón Cristina en su crítica a algunos funcionarios del Gobierno”, sosteniendo que el exabrupto se trató de una confirmación de su rol en el pensamiento estratégico. Un poco de vaselina. Nos encantaría enfrentar la situación con más satisfacción moral y ética, los jueces siguen allí, los bancos ganan a cuatro manos, y Magnetto sigue creyendo que el puesto de presidente es “puesto menor”. Los delincuentes pasean y se ríen en nuestras caras. No hay nadie preso en medio del desfalco más grande que haya visto la historia argentina. Pero “ce por be”, si aceleramos está el riesgo de crear otro Macristein. “Vamos por todo” se convirtió en “perdimos todo” lo que habíamos hecho en 12 años y medio.

Estamos en 1984 de Orwell, el escenario estratégico encuadra en la noción VUCA-acrónimo ingles-, que expresa un conocimiento para referir y describir escenarios de volatilidad, incertidumbre (uncertainty), complejidad y ambigüedad.

Cristina no estuvo ausente en el diseño del gabinete de ministros, como mínimo lo validó. Si hay algún tronco, no tiene “cero responsabilidad”. Es obvio que el gabinete no fue perfilado para un escenario VUCA. Por eso y por sus experiencias en cambiar y/o “bancar” Jefes de Gabinete, Ministros de Economía y presidente de BCRA, su palabra es considerada. No todos estamos de acuerdo en la actuación de los funcionarios soldados que tuvo Cristina. Una cosa es ser efectivo y otra es ser funcional hasta la obsecuencia. Los que están ahora son funcionales a Alberto, como alguno era incondicional a Cris, bien intencionado, inteligente, pero nada eficaz. Se la dejamos picando a Prat Gay, planchamos la economía, tuvimos muchos agujeros. No es así nomas que llego el innombrable.

Parte del trabajo de un líder en una crisis es ayudar a los suyos (FDT). Necesitan orientación y dialogo constante. Hay zonas psíquico-físicas que se lesionan: ulceras, ataques de pánico, disfunciones, etcétera. No todos tienen el temple de Cristina, es una en millones.

La capacidad de los ministros y el Gobierno para moverse en un entorno VUCA debe ser medida a través de parámetros como: gestión del conocimiento, simulaciones, gestión de procesos y recursos, respuesta funcional, sistemas de recuperación, errores de sistema, errores de conducta.

Reestructurar deuda con acreedores privados, renegociar con el FMI, equilibrar las cuentas fiscales-dando de comer-y conseguir financiamiento de corto plazo; estaba dentro de “las cuarenta del mazo”. La pandemia no.

Las principales cualidades de un líder para gestionar un entorno VUCA son:

Anticipar y reaccionar no sólo a la velocidad de los cambios, sino también desde la comprensión de la naturaleza de los mismos. Actuar con decisión, aunque no siempre vaya a tener la certeza de controlar los elementos y las variables. Mantener la eficacia ante constantes sorpresas y aparición de factores inesperados. Conocer metodologías ágiles. Poner a la gente en el centro de todas las decisiones. Pensar localmente (cerca del pueblo) y actuar globalmente. No sólo saber gestionar el cambio, sino también introducirlo en el país. Construir consensos y generar compromiso. Abrirse a aprender de manera continuada. Inspirar a su entorno con su visión de los retos futuros. Ser capaz de liderar equipos de diferentes generaciones, culturas, lo que se conoce como agilidad cultural.

Algunas de las áreas donde los ejecutivos líderes pueden incidir en la gestión de un entorno VUCA son: Hacer hincapié en estimular la creatividad y la innovación entre ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores nacionales, etcétera. Transmitir la noción de que los ministros del ejecutivo tienen que contribuir al desarrollo del liderazgo más joven. Anticipar y prever futuras necesidades de talento en una planificación estratégica que hay que buscar fuera de los entornos de la política exclusivamente. Cerrar brechas de talento y de sucesión. Implicarse en la planificación estratégica del país

CRISTINA FERNANDEZ E KIRCHNER

“Una madre que da consejos, / Más que madre es una amiga / Y así como tal les diga / Que vivan con precaución / Que nadie sabe en qué rincón / Se esconde la que es su enemiga” (Martin Fierro versión 2020)

Bienvenida la crítica Cris, pero que sea con amor y consejos. Durante su mandato nadie la podía criticar en público y, todo había que debatirlo desde adentro, aunque no dejaban entrar a muchos.

En medio de una crisis de cualquier tipo la experiencia ayuda a evitar naufragios. Las presiones de hoy están lejos de la experiencia de los actuales funcionarios. Hay un gran porcentaje de ellos a quienes nunca les tocó ejecutar en medio de una crisis. -¿Cuánto lo esperamos a los pibes, en un entorno de bienestar inédito?- En el Gobierno todos lucen fatigados y estresados, pero los ministros de Economía, Producción, Salud, Desarrollo Social, y la Jefatura de Gabinete, más que cualquier otro grupo. Los economistas y los médicos diagnostican y la ven venir. Ver antes significa sufrir más tiempo y no hay probabilidad cero que las cosas se compliquen más aun. Todos los argentinos tendrían que ayudar, sobre todo Lavagna que introdujo funcionarios de su bloque en un Gobierno ajeno.

NO ES UNA “LLUVIA DE INVERSIONES” PERO ES UN BUEN COMIENZO

La mayor parte de las inversiones no se anuncian en los medios, pero podemos decir que los representantes de inversores estamos respondiendo consultas y escribiendo books para quienes quieren comprar empresas. Por su parte Paolo Rocca se queda y redobla la apuesta, no se retira del país. Los medios decían que si se votaba el gravamen haría que los ricos no inviertan más en sus empresas. Articuladamente, lo mismo afirmaban los ecolobistas.

Ejemplos en una semana: Tecpetrol (Techint) invertirá u$s 1.500 millones. José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti (Transclor) compran el 51% de EDENOR en alrededor de u$s 150 millones. Vende Mindlin que invertirá en generación de energía eléctrica y producción de gas natural. Scania invertirá u$s 45 millones en Tucumán. Corven (motos) $ 1.000 millones. Significa que estamos desarrollando estrategias de negocios, proyección y análisis de flujos económicos-financieros, alineando estructuras organizacionales, estamos valuando empresas y simulando distintos escenarios-todos de crecimiento-.

EL PRINCIPIO DE CALIDAD

Si a los accionistas ricos de las empresas se les somete a un nuevo impuesto no invertirán más. Se van a ir del país”. -¿Tecpetrol se equivocó, o el pronunciamiento de los medios y los economistas no funcionó?-. -¿Qué clase de calidad de información y calidad profesional consumimos?-¿Seguiremos admitiendo análisis basados en pamplinas?- “Las offshore son como una caja de seguridad” (Messi de las finanzas)…argumentos tan débiles, que ni siquiera se acercaban a un esclarecimiento serio. Explicaciones simples para que sean convincentes y desenlaces artificiales pero agradables, fáciles de entender.

Con todo respeto, hay mucha gente de buena fe catequizada por el sistema de ventrílocuos. Cuando la paparrucha se convierte en creencia es testaruda, entonces cuando alguien desafía el cuento es mejor no escucharlo.

Hay que buscar evidencias que corroboren las predicciones. Los servicios de información y los servicios profesionales no validan su excelencia por la facturación de la consultora o la cantidad de suscripciones del portal.

- ¿Quiénes son los más exitosos o mejores? - Alguien dijo: “es el portal más leído ó, es el economista que llaman las empresas”. Es muy baja-cercana a cero-la evidencia que demuestra que esa validación es correcta. Muchos creen en un axioma no validado científica ni metodológicamente. En geografía era: “el mundo es plano”, hasta que llegó Copernicus. En geometría la proposición era: “dos líneas paralelas solo se cruzan en el infinito”, hasta que Einstein formuló la teoría de la relatividad. Toda la geografía euclediana se unió a todos los demás conceptos que se cayeron junto con ese axioma no validado del que dependían. La gente lee y escucha lo que desea y satisface su corazón, que es engañoso.

Si consumimos queremos lo mejor, y esa búsqueda nos debe llevar a la calidad. Ningún concepto de administración ha logrado tanta aceptación como el de “calidad total”. Es una fuente fundamental de ventaja competitiva que los medios y las consultoras deberían procurar.

Hasta hace un año las malas noticias del oficialismo se trivializaban por interés. Encuestas de las PASO daban ganador a Macri que perdió por 20 puntos de ventaja. Cada año hay que comparar las cifras, analizar los contenidos de los artículos anteriores para ver la frecuencia de aciertos y fallas de los informes que recurrimos. Poner a prueba los periodistas y economistas puede ayudar a clasificar categorías de calidad. Todos conocemos personajes sutiles que no utilizan su inteligencia para elevarse, lo hacen para satisfacer intereses; argumentan para tener razón, no para buscar la verdad.

GORILISMO AL ALCANCE DE TODOS

Aunque ya estaban idos, perder los enloqueció. Son malos perdedores. Dan por hecho que los peronistas son malos de nacimiento. Toman la presencia de Cristina en un acto público como un agravio. “El país está mal porque gobierna un populista”. Rechazan los datos reales, dicen “no creo” y chau. Te dejan con las cifras en la mano, sin argumentos. Siguen dispuestos a pasarse por el arco de triunfo al 48,24% de los votos. Las elites argentinas tienen lagañas sociales, se diferencian a sí mismas por sus supuestas y dudosas características de buen juicio y moral. Son como las criaturas, inimputables, aferradas a sus propiedades y sus antojos, creen que nada bueno procede de lo popular. Nos recuerda el pensamiento de las aristocracias que precedieron la democracia griega, que se auto designaban los mejores representantes de la belleza y la bondad, eran el ideal del hombre bueno y bello. Estigmatizaban al resto del poblado y ridiculizaban su cultura.

En la Argentina existe gente informada de forma parcial y poco dispuesta a reconocer errores. En ocasiones armonizan con quienes realizan “deshonestidades urbanas”, no con moto chorros. Celebran comunicadores o economistas que militan crueldades: “sobran 3 millones de empleados públicos”. En el pseudo-Jenofonte de “La Republica de los atenieses”, se establece un vínculo de causalidad entre la ignorancia y la inmoralidad, y esto hemos podido verificarlo en el periodo precedente de Gobierno y las elites que lo apoyaron. Nutridos de ideas imprecisas, con una afinidad incontrastable a la intolerancia y el dogmatismo. Muchas personas quieren debatir de política y economía, pero no responden con argumentos, sino con desconsideración y palabras despectivas hacia el peronismo con el fin de disimular la antipatía que tramitan. En general es simple materialismo y xenofobia inconsciente.

Antiguamente ser peronista era como padecer de insuficiencia cultural. Todavía se dice “peronista” con tono de insulto al adversario culpable de las desgracias heredadas de la Macricalipsis. La razón del apoyo al FDT surge de manera sencilla, favorecido por el terrible fracaso de la propuesta Cambiemos. (Decía Perón: “No es que nosotros fuimos tan buenos gobernando, es que los que vinieron después fueron peores”).

Si a usted le parece que decir “estos negros” es lo mismo que decir “estos rubios”, usted es rubio o, compro el mensaje de Susana y Mirta: “vivirás a través de mi”. La estigmatización es tan execrable como el menosprecio de raza, solo que en Alemania es un crimen ostensible y en la Argentina un deporte de las elites, sus pajes y gentíos que se miran en el espejo y se ven mejores; y se muestran invariablemente severos con los Gobiernos peronistas.

Si se distribuye tierra o ayuda social, si se aumentan los sueldos, si se negocia la deuda con dignidad, todo les parece mal. Esto incluye a la autocracia de la producción que quería salarios en dólares competitivos, representada por voceros bizantinos, más dóciles con el Gobierno de Cambiemos que con sus ex compañeros.

DE PERÓN A ALBERTO FERNANDEZ

“Yo sé que hay muchos que quieren desviarnos en una o en otra dirección; pero nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos, sin dejarnos influir por los que tiran desde la derecha ni por los que tiran desde la izquierda”. (Perón 12 de junio de 1974).

El presidente no come vidrio, simplemente escogió la “no beligerancia”. Quienes lo acompañan en el FDT no son zonzos, tienen la responsabilidad de haberlo elegido candidato. Sobre ese nutriente híper consciente, el FDT sosiega las pasiones, evitando darse de alta para responder a las provocaciones con que los escuderos del establishment intentan disciplinar al Gobierno.

Los atenienses decidieron borrar el pasado y renunciar a la venganza, después de la caída de los Treinta Tiranos (gobierno oligarca): “Los atenienses, en particular y en conjunto, parece que han adoptado la conducta más bella y más cívica a propósito de las desgracias precedentes”, (Aristóteles, Constitución de los atenienses XXXVI, 2, op, cit).