Pipo Cipolatti es uno de los protagonistas sin duda de aquella época post Dictadura Militar, en la que Fito Páez empezaba a generar un camino de éxito.

Por eso el músico fue consultado por el periodista Juan Etchegoyen sobre qué le pareció la serie y su respuesta sorprendió a todos.

“No la vi la serie, no veo esas cosas, pero tanta gente me dijo que estaba muy buena y gente que me dijo que era una mierda, prefiero ver un documental de Landriscina porque me duermo después del segundo chiste, ya la miraré en algún momento”, expresó el ex integrante de Los Twist.

Pero también opinó sobre el enojo de Fabiana cantilo, quien se había mostrado muy reacia algunas escenas de la película: “Lo que dijo Fabiana sobre la serie lo voy a defender siempre porque es mi amiga”.

Cantilo había confesado que en la serie habían mezclado todo y algunas cosas que contaba la biopic no habían sucedido.