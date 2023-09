Por fin The Rolling Stones dieron a conocer la canción en la que colaboran Lady Gaga y Stevie Wonder; se llama Sweet Sounds of Heaven y ya puede escucharse ¡es un temazo!



El nuevo single formará parte del nuevo disco Hackney Diamonds, el vigésimo cuarto álbum de estudio de la mítica banda, 18 años después de la salida de A Bigger Bang.



Lady Gaga y Stevie Wonder no son los únicos artistas invitados a participar en el último disco; la banda británica contó para esta etapa con invitados de de lujo como Paul McCartney, Elton John y Bill Wyman, el bajista original del grupo.



En la cuenta de la red social X, el grupo de rock publicó los 16 segundos del nuevo tema, acompañado por una ilustración de una mano que emerge del agua, mientras se puede apreciar la voz de Gaga y la melodía en el piano de Wonder.

En tanto, se supo que en Spotify se puede escuchar la versión completa. El disco Hackney Diamonds verá la luz el próximo 20 de octubre y está producido por Andrew Watt, conocido por su trabajo con Ozzy Osbourne o Iggy Pop, entre otros. Fue hecho en los Henson Recording Studios (Los Angeles), Metropolis Studios (Nueva York), Sanctuary Studios (Bahamas), los Electric Lady Studios (Nueva York) y The Hit Factory/Germano Studio. Sweet Sounds of Heaven es el segundo adelanto de su álbum de estudio número 26, después del hit estrella Angry, protagonizado por la actriz Sydney Sweeney, presente en series como The White Lotus o Euphoria.