Un video que comenzó a circular en la web muestra a una gran cantidad de italianos cantando al unísono la canción "War Pigs", de Black Sabbath, desde sus balcones mientras cumplen la cuarentena total y obligatoria.

La cantidad de infectados en Italia supera los 35.500 casos con más de 2.500 muertos, siendo uno de los países más afectados por el virus Covid-19 a nivel mundial. En Argentina se detectaron 97 infectados y el pasado miércoles se dio a conocer el tercer muerto por coronavirus.

“I STAY HOME BUT I SING FROM THE BALCONY” 🇮🇹 WE HAVE THE WINNER OF THE #lockdown pic.twitter.com/l0jUuOjIv1