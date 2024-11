En abril de 2023, entrevistamos a Iván Noble en la antesala del show del Luna Park. Por entonces, el cronista preguntó: - ¿Hay ganas de componer nuevas canciones como banda o eso queda para los proyectos solistas que tiene cada uno?



La respuesta del cantante fue esta: -"No es algo que esté en la hoja de ruta de la banda, por lo menos por ahora; estamos disfrutando mucho y laburando mucho en las canciones viejas porque la idea es no ser covers de nosotros mismos, sino hacer sonar a las canciones tocadas por tipos que tienen 25 años más. Y bastante trabajo nos está llevando eso ahora, y estamos muy contentos. No sé si habrá una o unas canciones nuevas de Caballeros. A mi en lo personal no me apura ni me urge, y sospecho que al público tampoco".

Un año y medio después, Caballeros de la Quema -Iván Noble, Martín Méndez, Javier Cavo, Pablo Guerra y Pato Castillo- estrena canción. 24 años después del último cd, Fulanos de Nadie.

Así lo anunciaron

“Cuando los Caballeros grabaron su último disco (“Fulanos de nadie”) el dólar valía un peso. No conocíamos a Messi. No existía Youtube, ni Spotify, ni Instagram. Se matcheaba en carne y hueso. Los algoritmos no decidían por nosotros. El Papa no era argentino. No sabíamos quién era Cristina, ni Milei. No había nacido Colapinto. Dillom iba al jardín y Lali a la primaria. Pasaron 24 años. Mucha agua (y vino) bajo el puente. Y sin embargo acá nos ves y Acá me ves”

Este sábado se estrena en vivo