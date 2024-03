La segunda fecha de Lollapalooza 2024 que se celebró como de costumbre en el Hipódromo de San Isidro terminó con un final accidentado.

El número que cerraba la noche fueron los djs británicos, Above and Beyond, quienes hicieron saltar a todos los asistentes del show.

Pero tanto saltaron ellos también arriba del escenario que sufrieron un accidente insólito, cuando las bandejas con las que pasaban música se cayeron al demonio.

Esto provocó que instantáneamente se cortara la música y el público quedó en stand by sin entender lo que estaba pasando.

Enseguida los técnicos levantaron los aparatos y, tras acomodar todo, continuó el show.