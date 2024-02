Fernando Ruiz Díaz finalmente fue dado de alta tras el severo accidente cardiovascular que sufrió la semana pasada y por el que lo internaron de urgencia.

Por eso, el cantante y compositor publicó un video en sus redes sociales para agradecer al personal médico del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires y del Fleni, como también a los fans que se preocuparon por él durante este tiempo.

“No sabía que había sido tan heavy. Fue bravísimo lo que me pasó”, expresó el músico en el video, y afirmó: “Solo me falta recuperar el equilibrio”.

“No es que tengo el alta, tengo el alta del hospital para que me vaya a casa: el alta médico vendrá después, tengo una gran recuperación", comentó en el vídeo.

“Lo único que me importa es Lila (su hija) y la música. Quiero terminar el disco. No sufría por mí, sino porque sé que me ama mucha gente que iba a sufrir mucho", contó el líder de Catupecu en las imágenes en las que se lo ve rodeado es su banda.