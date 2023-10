Keith Richards mantuvo una entrevista con el famoso conductor Howard Stern, donde habló de la salida del próximo disco de los Stones, pero también dedicó un momento a recordar a su viejo compañero Charie Watts.

En un fragmento muy emocionante de la charla, Richards afirmó que lo extraña todos los días y habló de la inteligencia y los dotes musicales del ex baterista de los Rolling fallecido en 2021.

Pero además, contó que lo saluda a todos los días: "Cuando salgo de mi habitación, lo primero que veo es un retrato de Charlie en la escalera. Siempre lo saludo en el camino", comentó.

'Hackney Diamonds' verá la luz el 20 de octubre, fue producido por Don Was y Giles Martin, y contará con las increíbles participaciones de Paul McCartney, Bill Wyman, Lady Gaga, Stevie Wonder y Elton John. Hace dos meses hubo un adelanto del disco.

El baterista encargado de ocupar el lugar de Watts es Steve Jordan, coproductor de Keith Richards and the X-Pensive Winos y, más adelante, con el John Mayer Trio; como también ex baterista de Eric Clapton.