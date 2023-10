El Indio Solari fue atacado en las redes por la supuesta responsabilidad que tenía en no permitir la difusión del documental "Acariciando el golpe", sobre Martín Carrizo, quien fuera su amigo y baterista de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Es que la cuenta oficial del documental explicó que la película no podía ser subida a ninguna plataforma debido a no contar con las autorizaciones de derechos de autor de las canciones que la componen.

Según la descripción, “Acariciando…” visita la obra de Carrizo con testimonios de artistas de la talla de Andrés Giménez, Lito Vitale, Déborah Dixon, Fernando Nalé, Adrián Taverna, Walter Sidoti, y el mismo Indio Solari.

A última hora del jueves, la voz de Los Redondos rompió el silenció y aclaró en sus redes:

En sus redes, el Indio Solari aclaró: “Me han llegado comentarios dejando entender que era yo quien bloqueaba un documental sobre Martin, en el cual yo mismo participé con mi testimonio. Yo no he bloqueado su publicación ni he pedido retribución alguna por dicha participación". Y completó: “Saben de mi aprecio y cariño por Martin y me gustaría que el documental sea público”.

Martín Carrizo, que también tocó los parches y platillos en el proyecto solista de Gustavo Cerati y A.N.I.M.A.L. falleció de ELA en enero de 2022 a los 50 años.

El comunicado de la productora

“Lamentablemente tenemos que informarles que no podremos subir el documental de Martín a ninguna plataforma, ya que después de varios meses de gestión, no llegamos al 100% de autorizaciones por derechos de autor de los temas incluidos en la película”.

“Nos faltó uno, el cual no podemos quitar, porque es demasiado importante en la vida de Martín. Igualmente queremos agradecer a todos los músicos y herederos por autorizar en SADAIC por el mínimo valor, entendiendo cuál era el espíritu de hacer esta película”.

¿Quién bloquea entonces la salida del documental?