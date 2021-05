A 7 años casi del show del 13 de diciembre de 2014 que ofreció el Indio con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Mendoza, este domingo Solari compartió una de las canciones más recordadas de aquella noche: el inédito 'Roxana Porcelanna'.

Si bien el material circuló en las redes de inmediato, la novedad es que tiene el audio y la imagen muy mejorados (la canción nunca fue grabada en un disco por Los Redondos); y que el Indio lo subió a sus redes.

Indio en Mendoza: reviví la misa con la cámara especial del suple NO SE



Lista de temas de aquel 13 de diciembre de 2014

1- A los pájaros que cantan sobre las selvas de internet

2- Chau Mohicano

3- Ceremonia durante la tormenta

4- Drogocop

5- Torito es muerto

(Indio dedica emotivas palabras a “Sole”, la hija de Titi Fernandez y “Ramirito”)

6- Nike es la cultura

7- Mi caramel machiato

8- Pedía siempre temas en la radio

9- Pabellón séptimo (relato de Horacio)

10- Vuelo a Sidney

11- Fuegos de Octubre

12- Beemedobleve

13- A la luz de la luna

14- Pogo

15- Roxana Porcelanna

16- Una piba con la remera de Greenpeace

17- ¿Por qué será que Dios no me quiere?

18- To beef or not to beef

19- Nadie es perfecto/Ñam fri frufi fali fru

20- Juguetes perdidos

21- Amok Amok

22- Todos a los botes

23- Etiqueta negra

24- Todo un palo

25- Flight 956

26- Jijiji