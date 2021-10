A horas de cumplir 70 años Charly habló vía telefónica y contó cómo se siente hoy: “Estoy sexualmente bien, económicamente tirando y emocionalmente no se puede estar bien”, comentó gracioso.

Al ser consultado sobre qué opinaba del caso Wanda Nara y Mauro Icardi, fiel a su estilo respondió: “Haría una banda que se llame ‘Banda Nara Wanda’”.

Además habló sobre su próximo disco “La lógica del Escorpión”: “La respuesta es que no hay lógica, es suerte. Woody Allen dice que la suerte es mucho más importante que muchas otras boludeces”, sostuvo y en vísperas de su cumpleaños agregó: “Llegamos con el fin de la pandemia”.

También se refirió a la vuelta de los Rolling Stones a los escenarios y a su baterista recientemente fallecido Charlie Watts: “Se fue tocando su ritmo eterno, increíble”, sostuvo y contó una divertida anécdota con ellos: “Una vez que estaba con ellos en el mismo lugar, yo me acerqué a donde estaba la comida, me robe un trozo de algo que no se que era y él vino y me dijo ‘vos debés ser importante’”.

A continuación analizó su fama: “Yo siempre fui famoso y muchas veces me pregunté 'si estoy loco o soy famoso ‘, si estuviera loco debería estar internado así que soy famoso”, reflexionó y contó divertido: “Hoy me dicen cosas como 'sin vos no hubiera existido' y yo les digo '¿que culpa tengo yo?'".

Por otro lado, reveló que le gusta ver Youtube, videos sobre músicos de los 60 y de gente extranjera que reacciona a sus propias canciones: “Algunos se agarran la cabeza , no pueden creerlo”.