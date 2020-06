La publicación 'Total Guitar', muy importante en Inglaterra, eligió a Brian May como el mejor guitarrista de la historia, y realmente no hay nada para decir al respecto más que alabanzas. En realidad, fueron sus lectores, claro está.

Brian May bien puede ser el mejor, aunque suene un poco extraño hacer un ránking entre monstruos como Brian May, Jimmy Page, Hendrix, Clapton, Vaughan, Van Halen y muchos más.

Por lo que coincidimos que es una cuestión de gustos más que de tecnicismos, ya que cada uno tiene su importancia, su magia y su influencia en el mundo de la música.

Brian May habló al respecto y dijo: "No tengo palabras. Estoy alucinando. Es completamente inesperado. Obviamente, me emociona profundamente que la gente piense en mí de esta manera".

Y a continuación, también, dijo algo que explica un poco por qué está donde está: "Nunca voy a decir que soy un gran guitarrista virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que hice llegó a la gente. Intento tocar con el corazón"... y eso se nota.

Las redes también se manifestaron:

“en tendencias esta brian may y qepd y casi muero pero en realidad es porque lo hicieron el mejor guitarrista de todos los tiempos”— lisa on Twitter Link lisa on Twitter

“La revista británica Total Guitar nombró a Brian May como el Mejor Guitarrista de Todos los Tiempos, superando a Jimi Hendrix. Otra muestra de que Queen es la mejor banda que ha existido.”— Rafael Rivera on Twitter Link Rafael Rivera on Twitter

“Brian May es todo lo que está bien. El mejor guitarrista de la historia. Lo mejor de todo, es que ama lo animales y lucha por ellos. Buena gente! Amarlo es poco.💝”— KretinaChoriza on Twitter Link KretinaChoriza on Twitter

“Sonido único. Construyo su guitarra con sus propias manos (+ ayuda de su padre). Brian May, es el mejor guitarrista de la historia del rock, si señor.”— Glamorosa Morsa on Twitter Link Glamorosa Morsa on Twitter

“Brian May es tendencia aa estoy tan orgullosa de stanear a el mejor guitarrista del mundo y saber q es tan kshdkd tan bri dios lo amo mucho 😭😭💗💗”— 𝙩𝙖𝙩𝙪🥦|🏳️‍🌈 on Twitter Link 𝙩𝙖𝙩𝙪🥦|🏳️‍🌈 on Twitter

“LA CONCHA DE LA LORA PAREN DE HACER TENDENCIA A BRIAN MAY QUE TENGO MINI INFARTOS CADA VEZ!!”— 𝕊𝔼𝔹𝔸⚡️𝕊𝔸𝔾𝔸 on Twitter Link 𝕊𝔼𝔹𝔸⚡️𝕊𝔸𝔾𝔸 on Twitter

“la gente que dice que brian may es el mejor guitarrista de todos los tiempos no saben que existe esta leyenda de la guitarra:”— aurora✰ on Twitter Link aurora✰ on Twitter

“El mejor guitarrista de todos los tiempos (y también mi favorito) es este astrofísico británico que construyó a los 16 años, con ayuda de su padre, su primer guitarra eléctrica "La roja especial", con un pedazo de mesa vieja y partes de chimenea, moto y bici. Brian May ❤”— Anilina Mágica on Twitter Link Anilina Mágica on Twitter

“por qué se quejan de que brian may haya sido el mejor guitarrista de la historia? si realmente lo es, también esto reafirma que queen es la mejor banda de la historia”— alan on Twitter Link alan on Twitter

“Pero como mierda va ser el mejor guitarrista de todos, esta vieja con rulos???? Brian May no puede entrar ni siquiera en el top ten!!!! https://t.co/pd0kbvrSoo”— ️El Conde de Lachagar 🗿 on Twitter Link ️El Conde de Lachagar 🗿 on Twitter

“Brian May mejor guitarrista de todos los tiempos? Jajaja amo queen pero... Jimi hendrix? Steve vai? No serán mejores?”— Valentin Camacho on Twitter Link Valentin Camacho on Twitter

“Brian May elegido el mejor guitarrista de todos los tiempos🤦🏻‍♂️”— ignacio on Twitter Link ignacio on Twitter

“cómo va a ser brian may el mejor guitarrista no ven que existe angus young y slash que ellos si son rockeros ACDCenar lml malditos possers rock es cultura etc etc”— cami on Twitter Link cami on Twitter

“Si Brian May es el mejor guitarrista, que le queda a Hendrix o Townshend.”— Iña' on Twitter Link Iña' on Twitter

“@tnLaViola Hendrix, Clapton, Jimmy Page, Tom Morello son algunos de los que claramente estan x encima de Brian May.. pero esta cuenta bananera no esta lista para esta discusión”— DECA STONE on Twitter Link DECA STONE on Twitter

