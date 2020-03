CharleX on Twitter

Luca Franzese es un actor y fisicoculturista italiano que grabó un video y lo publicó en redes sociales, mostrando la gravísima situación en la que se encuentra, al denunciar que "las instituciones me han abandonado".

El hombre, quien padece coronavirus, pide ayuda al haberse quedado atrapado en su casa de Nápoles junto al cadáver de su hermana, que falleció por esa enfermedad, y por lo cual no está recibiendo ayuda de ningún estamento gubernamental de su país, uno de los más castigados por el virus.

“Mi hermana está muerta en la cama, no sé qué hacer, no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me abandonaron”, dice Franzese en el video que publicó en su cuenta de Facebook y recorre el mundo.