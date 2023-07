“Seis millones de judíos aniquilados de la forma mas cruel. Un genocidio imperialista por ejércitos fascistas, de la historia hay que aprender. Las victimas se han convertido en los verdugos se vuelven del revés, Colonizando territorios Palestinos, de nuevo atentando a la sensatez.

¡Muertos, muertos! ¿En nombre de quien?

¡Muertos, muertos! De Israel Muertos ¡muertos! ¿En nombre de quién?

¡Muertos, muertos! De Yave

Qué harías tu si te echaran de tu casa sin derecho a rechistar Pisoteando tu cultura, sumergido en la locura por perder la dignidad. Palestina esté sufriendo en el exilio la opulencia de Israel Por un gobierno prepotente, preparado para la guerra, por tu ya sabes quien. Piedras contra balas una nueva intifada en Cisjordania, en Gaza o en Jerusalem.

Ohh, quién podría imaginar oh... Que David fuese Goliath Ohh Intifada, Intifada Ohh Intifada, ¡liberación! No confundas mi postura, soy ateo y no creo en ningun dios, No diferencio a las personas por su raza, su cultura o su mierda de religión Solo condeno el sufrimiento, la injustia y el abuso de poder Palestina es sometida a la mas terca de las guerras, la opulencia de Israel”, brama la letra de Intifada, la canción de Ska-P que la policía alemana le prohibió tocar en su show en Munich bajo amenaza de arresto.

Publicando su letra y compartiéndola estamos saltando la censura.

Ahora que el que no conocía la canción la sabe o la escuchó, ahora que Alemania le dio visibilidad a Ska-P y a la causa Palestina, hay que hablar de lo estrictamente legal y su interpretación, caprichosa por cierto. Los germanos tienen una Ley Fundamental que data de 1949 que prohíbe la incitación al odio contra cualquier sector de la sociedad, una norma que se invoca seguido ante una acto de negación del holocausto judío.



Explícitamente, prohíbe la creación de partidos políticos que reivindiquen el nazismo, entre otros aspectos. A esta norma hizo referencia la carta que la policía le entregó en mano a los integrantes de la banda española antes del show que ofrecerieron en Tollwood Sommerfestival este fin de semana.

"La banda tiene la intención de tocar esta canción, por lo que le piden al organizador que retire la invitación a Ska-P", rezaba la carta firmada por la asociación Alianza de Izquierda contra el Antisemitismo en Munich, la Asociación de Estudiantes Judíos en Baviera (VJSB), la Asociación de Sinti y Romaníes Alemanes en Baviera y el Foro de Jóvenes de la Sociedad Germano-Israelí en Munich (JuFo), grupos judíos de presión.

De manera insólita, estas organizaciones consideran a la canción como un atentado contra el honor de los judíos cuando en realidad revela y rechaza la sangrienta ocupación israelí en Palestina. Así que la organización mantuvo en cartel a Ska-P, así que ‘Pulpul’, líder de la emblemática banda sorprendió a todos al contar lo sucedido.

En ese momento otro de los integrantes ingresó al escenario con una bandera de Palestina y la voz y guitarra de Ska-P concluyó: “Para que esto no ocurra, no tocaremos la canción y vamos a hacer protagonista a la misma sin que suene una nota”. Y el público comenzó a corear "Freedom for Palestina" (libertad para Palestina). Y fue atronador, y las imágenes recorren el mundo, saltan la censura.

El descargo en el IG de la banda

El concierto de hoy en Múnich ha sido agridulce, la fiscalía de aquí nos ha enviado a 2 policías antes del concierto para avisarnos que si tocábamos “intifada” procederían a parar el concierto y nos llevarían detenidos a toda la banda, al equipo técnico y responsables del festival, ya que consideran delictiva la canción. Es la primera vez en 29 años que nos ocurre algo así. Hemos leído un comunicado en directo que adjuntamos a continuación. En Castellano: Alguno de vosotros piensa que Ska-p es antisemita? Estamos asombrados con esta acusación tan seria porque siempre hemos defendido a los pueblos oprimidos y entre ellos a la comunidad Judía que siempre han sido perseguidos a lo largo de la historia. La derecha extrema está amenazando seriamente a Europa, Alemania incluida, y ellos sí que son antisemitas entre otras muchas cosas horribles. Ahora se estarán frotando las manos viendo cómo se nos censura hoy. Nuestro apoyo a la liberación de Palestina no cesará hasta que el Estado de Israel les devuelva sus tierras y acepten la creación de un estado Palestino. Hace unas horas, 2 policías nos han comunicado en nombre de la fiscalía que la canción “Intifada” está considerada como un delito aquí en Munich, si tocásemos la canción pararían el concierto y seriamos detenidos, no solo la banda sino todo el staff y los responsables del festival. Para que esto no ocurra, no tocaremos la canción y vamos a hacer protagonista a la misma sin que suene una nota.

Una noticia para irse cantando esa otra de Ska-P que deja bien claro de qué lado de la mecha pararse, El vals del Obrero…