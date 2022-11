José Mujica pidió perdón por sus dichos sobre la potencial precandidatura de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. En diálogo con El Observador, el expresidente uruguayo había dicho que Cosse “tiene un don a favor: es mujer y eso está de moda”.

A Cosse le preguntaron por las declaraciones de Mujica. "De Pepe no voy a decir nada, ya lo conocemos y yo lo quiero mucho". Solo quiero reflexionar: “En Uruguay la mujer pudo votar cien años después de los hombres, en la Universidad pudo ingresar cincuenta años después y hace 9 recién que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo… el movimiento por el derecho de las mujeres ex inexorable, es la esperanza y no hay que ponerle ningún freno”.

Las disculpas del Pepe

Este martes dio una entrevista radial AM 970 y se explayó sobre el revuelo que generaron sus declaraciones: “Hoy la defensa del feminismo tiene peso mundial, por lo menos en Occidente. Es indisimulable. Está por todas partes y es una cosa de nuestra época. Lo que pienso con respecto a esto está en la página 149 del libro ese que va a aparecer mañana (en referencia a El horizonte. Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica). Creo que vale mucho más como declaración que una cosa al pasar en un reportaje dicho a la carrera. Cuando digo de moda me refiero a que es un tema de nuestra época ineludible”.

Mujica agregó: “Es un tema definitivo. Está avalado no solo por un problema de Justicia, también por un cambio estructural en el campo del trabajo. La mujer está ocupando en la evolución universitaria una presencia cada vez mayor y hasta más importante numéricamente que el hombre. Terminando las carreras. El talento educado y formado va a ser cada vez más decisivo en el mundo. Es por ese lado que viene la superación, la equiparación y el hecho de que su presencia se va a hacer insustituible”.

Y sobre las críticas recibidas por parte de Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas del Frente Amplio, entre otros, el Pepe admitió: “Si las ofendí les pido perdón a las compañeras. Me equivoqué en el decir. Punto".