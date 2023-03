Y no estaba muerta no, no

Papelón en Uruguay: hicieron un minuto de silencio por la muerte de una exsenadora pero era fake

Se trata de Ivonne Passada, reconocida exlegisladora de la izquierda uruguaya, quien transita una dura enfermedad. En plena sesión del Senado llegó la noticia de su muerte, le dedicaron sentidas palabras hasta los opositores pero luego se comunicó que no era cierto su fallecimiento.