Sucedió este jueves en radio Euskadi del País Vasco. Al aire, dos entrevistados: Pablo Iglesias, vicepresidente tercero del Gobierno de España y John Carlin, periodista inglés que colabora para Clarín, de Argentina.

Luego del cruce, Pablo Iglesias compartió en sus redes el hecho: “Hoy he tenido un intercambio de pareceres con John Carlin, escritor y columnista de Clarín, a propósito de Cristina Fernández de Kirchner. Parece que se ha enfadado un poco porque ha terminado colgando el teléfono…”.

¿Qué dijo Iglesias?

Uno de los fundadores de Podemos habló de corrupción, en España y luego le preguntaron por Argentina: “En España, a la hora de hablar sobre corrupción, no se nos puede olvidar que tenemos al partido más corrupto de Europa y que ha sido capaz de controlar los jueces”.

Y sobre nuestro país, consideró: "Cristina Kirchner ha sido víctima de de una campaña mediática de violencia que llegó casi a su intento de asesinato y algunos malnacidos se atrevieron a ponerlo en cuestión diciendo que se lo había inventado. El nivel de putrefacción en la Justicia argentina está más que acreditado y ella ha sido víctima de una campaña de lawfare".



Allí fue cuando John Carlin, periodista hispanobritánico y actualmente colaborador de Clarín y La Vanguardia, ironizó: "Me parece fantástico este partidismo de Pablo Iglesias y esa solidaridad con la izquierda sea quien sea. Cristina Fernández de Kirchner es espectacularmente corrupta. SI vas a decir que Feijóo es más corrupto que Kirchner, con los millones de dolares en efectivo que les han encontrado, súper pisos de lujo que se ha comprado... Me parece una falta de neutralidad extraordinaria.

Iglesias recogió el guante y le espetó: "Yo celebro la neutralidad de John Carlin que se le olvida que Feijóo tiene una foto sin camiseta en el yate de un narcotraficante. Aquí neutrales no somos ninguno y no hay más que leer tus artículos para comprobar que neutral no has sido en tu vida".

-"Mis juicios no son según izquierda o derecha", intentó defenderse el inglés.

-"Eso lo dices tú", replicó Iglesias. Y lo aleccionó: "Eso lo deben juzgar los demás, yo también trato de hacer mis juicios con la mayor rigurosidad y toda la seriedad".

Carlin se puso nervioso y comenzó a interrumpir a Iglesias, catalogó sus argumentos como “patéticos” y no mucho más.

Al fina, el conductor del programa saludó a los dos, pero Carlin había cortado.