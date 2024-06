El delantero del Real Madrid salió en defensa de su compañero de ataque en la selección gala, Marcus Thuram, que llamó a votar en contra de la ultra derecha en las próximas elecciones legislativas, convocadas para el 30 de junio y el 7 de julio, en doble vuelta.

“Hay que luchar para que el RN no pase” dijo el jugador del Inter de Milán ante el avance de la extrema derecha liderado de Marine Le Pen, que venció en las elecciones europeas del pasado domingo, lo que llevó al presidente Emmanuel Macron a disolver el Parlamento y llamar a comicios legislativos.

“Creo que estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país. La situación es inédita. Por ello deseo dirigirme a todo el pueblo francés y a la generación más joven que puede marcar la diferencia. Llamo a los jóvenes a ir a votar. Vemos que los extremismos están a las puertas del poder, tenemos la ocasión de decidir el futuro de nuestro país”, dijo Kylian Mbappé en la conferencia de prensa al ser consultado.

“Tenemos que identificarnos con los valores de tolerancia, diversidad y respeto. Espero que aún estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio. La situación es más importante que el partido de mañana. No tengo ganas de representar un país cuyos valores no me corresponden”.