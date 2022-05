"Que la fuerza esté con Brasil", escribió en su cuenta de Twitter Lula da Silva al sumarse al hashtag #MayThe4thBeWithYou que este 4 de mayo hizo furor en las redes.

Y el propio actor Mark Hamill, 'Skywalker', lo respaldó con este mensaje: "Attention: The force is strong with this one!. Wishing Lula all the best for his noble quest". Traducción: "Atención: la fuerza es fuerte con este! Deseando lo mejor a Lula en su noble misión", escribió Hamill.

Luiz Inácio Lula da Silva está en plena campaña preelectoral para volver a la presidencia de Brasil en las elecciones de este año y vencer al ultraderechista Jair Bolsonaro.

Qué la fuerza lo acompañe.