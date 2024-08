Lula fue claro en su respuesta ante una pregunta concreta sobre si reconocía o no al gobierno de Nicolás Maduro: “Hasta ahora no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente".

El mandatario de Brasil dijo estar trabajando junto a los gobiernos de México y Colombia para buscar una solución al conflicto.

Como primera aproximación habló de dos ideas posibles: la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición, o la convocatoria a unas nuevas elecciones.