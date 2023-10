El sanguinario y escalofriante ataque de la organización Hamas conmocionó al mundo entero. Y las reacciones, con mensajes de apoyo a las víctimas, se replicaron en diferentes ciudades.

En Las Vegas, Estados Unidos, U2 dedicó una de sus canciones a las víctimas en Israel. Durante el recital que el conjunto realizó el último domingo, la emblemática agrupación irlandesa dedicó "Pride (In the name of love)" a los espectadores asesinados en el festival israelí Supernova durante el ataque.

El cantante Bono, cuando comenzó a entonar el tema, cambió el primer verso para referirse a la masacre en Israel en lugar de la muerte de Martin Luther King Jr a la que originalmente remite.

En el poste publicado por la banda en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a Bono muy emocionado mientras dedica la canción a los fallecidos.

''A la luz de lo que ha pasado en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridícula, incluso risible, pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y por la no violencia (...) Así que canta con nosotros... y esos hermosos niños en ese festival de música...'' escribieron los músicos en su posteo.