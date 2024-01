El escándalo irá tomando sus dimensiones reales según los grandes medios muestren o no. Agentes de Policía de Nueva York descubrieron túneles secretos y detuvieron a diez personas en una sinagoga del movimiento judío jasídico Jabad Lubavitch, con el que simpatiza el presidente Javier Milei.

Tras descubrir las excavaciones, las autoridades de la ciudad habían enviado a obreros a rellenar con cemento los túneles, pero jóvenes pertenecientes al movimiento bloquearon el acceso e iniciaron incidentes en los que tuvo que intervenir la policía, que finalmente detuvo al menos a una decena de ellos.

Según el gobierno de NY, los túneles venían cavándose desde hace varios meses. Su destino no está claro, aunque se cree que se utilizaban para acceder a una mikvé, espacio donde se realizan baños rituales. Además, se halló gran cantidad de basura y objetos hogareños como un colchón y un cochecito de bebé.

El rabino Yehuda Krinsky, líder de Jabad Lubavitch, emitió un comunicado este martes en el que lamenta los hechos y apuntó contra los jóvenes detenidos: “Estas acciones van a ser investigadas, y vamos a restaurar la santidad de la sinagoga. Gracias a la Policía de Nueva York por su profesionalismo y sensatez”.



El vínculo espiritual de Javier Milei con el judaísmo

"Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina", dijo Javier Milei cuando fue electo diputado en 2021.

Su relación con el judaísmo se dio a través de Shimon Axel Wahnish, rabino jefe de la comunidad judeomarroquí argentina (Acilba), quien según confió Milei, lo ayuda en el estudio de la Torá.

En otro viaje, en plena campaña previa a las elecciones generales, Milei viajó a Miami con su hermana Karina para pasar el Shabat con "amigos" de la colectividad, días antes del Año Nuevo Judío. Sobre ello, Milei dijo: “Yo no voy a la iglesia, voy al templo, no hablo con sacerdotes, tengo un rabino de cabecera y estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel y como estudioso de la Torá. Estoy a poco de ser judío, solamente me falta el pacto de sangre”.