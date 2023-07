“Tenemos un mensaje para el Sr. Iger: sé, señor, que ve las cosas a través de una lente diferente. No esperamos que entiendas quiénes somos. Pero les pedimos que nos escuchen , y más allá de eso, que nos escuchen cuando les decimos que no nos van a quitar el trabajo y dárselo a los robots. No permitiremos que nos quiten nuestro derecho a trabajar y ganarnos la vida decentemente. Y por último, y lo más importante, ¡no permitiremos que nos quiten la dignidad!”, levantando el tono de voz para que el mensaje llegue con contundencia, el actor de la mítica serie se pudo al frente de la protesta.

El sindicato presiona a los estudios para que les den a los actores una parte de los ingresos por las suscripciones y para que se establezcan barreras en torno al uso de inteligencia artificial.

Por su parte Bob Iger es la cara de las críticas y protestas de los actores y escritores que realizan su primera huelga conjunta en décadas después de sus recientes comentarios llamando a los huelguistas "no realistas" mientras asistía a un retiro de multimillonarios.

La huelga de actores está entrando en su segunda semana, con miles parando el trabajo. Los 160.000 miembros de SAG-AFTRA incluyen actores, pero también periodistas, presentadores de programas y otros, por lo que si bien todo el trabajo bajo el acuerdo de cine y televisión ahora está prohibido, algunos miembros están trabajando bajo otros contratos sindicales que aún están vigentes.