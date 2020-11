A un mes de la Navidad, varios países europeos anunciaron este martes sus planes para celebrar unas fiestas de fin de año particulares, limitadas por la segunda ola de coronavirus que atraviesa el viejo continente



Por caso, en España, uno de los países más golpeados por el brote en el continente, el Gobierno propondrá a las regiones un plan para las fiestas de Navidad y Año Nuevo que prevé limitar las reuniones y comidas familiares a seis personas y retrasar el toque de queda nocturno a la 1 de la madrugada los días 24 y 31 de diciembre.



El Ejecutivo presentará en las próximas horas el borrador de este protocolo sanitario para la Navidad, que adelantó el diario El Mundo, en la reunión del Consejo Interritorial con los representantes de Sanidad de las Comunidades Autónomas esta semana.



"Esta temporada navideña debemos considerar modificaciones en los planes navideños para reducir la propagación de la Covid-19 y mantener a las amistades, familias y comunidades sanas y seguras", recoge el documento.



El borrador aconseja que las reuniones sociales se hagan en el exterior y que se mantengan las medidas de higiene para prevenir contagios, como el uso de tapabocas, la ventilación de espacios y la distancia física.





En Francia, el presidente Emmanuel Macron declaró que el próximo 15 de diciembre "el confinamiento podrá levantarse" si las condiciones sanitarias lo permiten y se remplazará por un toque de queda de 21 a 7 en todo el territorio, que será exceptuado para las noches de Navidad y Año Nuevo, cuando la circulación será "libre", reportó el vespertino Le Monde.



En tanto, en Alemania, los gobernadores de las regiones acordaron limitar a diez el número de participantes en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, de cara a la reunión que mantendrán mañana para discutir el tema con la jefa de Gobierno, Angela Merkel, informaron medios locales.



Según informó el canal de noticias privado n-tv, el acuerdo preliminar, alcanzado el lunes por los jefes políticos de los 16 estados federados, excluye a los niños menores de 14 años de la regla de los 10 participantes en las reuniones de Navidad y Año Nuevo.



La restricción estaría en vigor desde el 23 de diciembre hasta el 1 de enero, según proponen las regiones, que aconsejan poner en cuarentena a los participantes antes y después de las vacaciones, informó por su parte la agencia de noticias alemana DPA.



En Italia, el primer ministro Giuseppe Conte adelantó que el Ejecutivo trabaja para establecer "medidas ad hoc" de cara al período de Navidad, en el que el Gobierno busca mantener las restricciones, pero de forma más flexible para no afectar al comercio.



"No nos podemos permitir repetir lo que pasó en verano, de consentir toda ocasión de sociabilidad", agregó el premier, en referencia a las aperturas de julio y agosto, tras la primera ola de coronavirus, pero que sentaron las bases para el rebrote iniciado a fines de septiembre.



También en el Reino Unido, los líderes de los distintos territorios que integran el país intentan acordar reglas comunes para la época navideña, según informó la cadena de noticias británica BBC.



El primer ministro británico, Boris Johnson, ya avisó el lunes que la Navidad de este año sería diferente.



"No puedo decir que la Navidad será normal este año", afirmó, y señaló que el coronavirus "no va a otorgar una tregua navideña".



Los premiers de Gales y Escocia, Mark Drakeford y Nicola Sturgeon, respectivamente, manifestaron su esperanza de que pueda acordarse un marco "común".



Sin embargo, Drakeford advirtió que cualquier libertad que se otorgue a la ciudadanía no significará que puedan hacerse "cosas arriesgadas".



Sturgeon, por su parte, enfatizó que cualquier cambio en las restricciones actuales será "temporal" y "limitado" e insistió que el Gobierno de Escocia "continuará pidiendo a la gente" que sea precavida.