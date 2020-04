Muy raro todo. ¿Realmente el coronavirus puede cambiar el color de la piel? Es algo insólito que hasta el momento no había sido contado.

El informe de la televisión peruana muestra los casos y hasta argumenta el por qué, al igual que medios internacionales como Metro o The Sun de Gran Bretaña, The Sciene Times y New York Post de Estados Unidos, entre otros.

Estas noticias hablan de un cambio radical del color de piel: nos referimos a personas que ahora son negras prácticamente por el vertical cambio en la pigmentación como consecuencia del coronavirus.

Pero muchos dirán, ¿qué tiene que ver el COVID-19 con esto? Digamos que no parece que estén directamente relacionados, sino que lo atribuyen al desequilibrio hormonal después de que sus hígados hayan sido dañados.

También, está la versión de uno de los médicos que sospechó que su piel se oscureció por un medicamento específico que recibieron al comienzo del tratamiento.

Se espera que el color de piel original de los médicos enfermos de coronavirus vuelva a la normalidad a medida que mejoren sus funciones hepáticas.