A pesar de estar en su lecho de muerte, Pepe Mujica sigue emocionando como el primer día, más aún cuando sabe que se acerca su hora final.

Así lo comentó el pensador uruguayo, quien reconoció: “Me estoy muriendo” y aseguró: “Lo que pido es que me dejen tranquilo”.

“Me quiero despedir de mis compañeros y mis compatriotas”, expresó Pepe en un audio realmente emotivo, donde reveló: “Se terminó mi ciclo hace rato”.

El político charrúa afirmó en los últimos días que su cáncer de esófago se extendió al hígado: “No lo paro con nada”, aseguró Mujica y agregó: "No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.

"Yo me voy a morir acá”, dijo en referencia a la chacra de Rincón del Cerro en donde vive junto a su esposa, Lucía Topolansky. “Ahí afuera hay una sequoia grandota. Está Manuela (su perra) enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está”, aseguró en la misma entrevista.