Se ve que tan ocupado no está el señor Presidente ya que el lunes próximo se tomará unas horas para estar presente en el programa de su novia en el canal Ciudad Magazine.

Yuyito dijo que le gustaría que “el gran público” conozca aspectos del Presidente que no son los habituales por lo que la entrevista debería hacerse por una señal que viera alguien. De hecho si no fuera la novia de Milei, nadie se hubiera enterado de que estaba conduciendo un programa.

Después dijo que le iba a pedir su aporte a varios de sus amigos y amigas y cuando se dio cuenta que Milei no tiene amigos ni amigas aclaró que se estaba refiriendo a sus funcionarios y personas de su equipo. Y terminó diciendo “vamos a ver que me deja y qué no me deja”.