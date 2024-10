Durante su participación en el programa de Yuyito González, además de dejar algunos comentarios insólitos sobre su pasado, Manuel Adorni aprovechó la ocasión para quedar bien con el presidente y de paso cuestionar la música de Lali Espósito.

"Es un estilo de música que aborrezco", dijo el funcionario libertario sobre las canciones de la popular artistas y de esa manera se sumó a las críticas de Javier Milei.

Durante una entrevista con la novia de Milei, fue consultado sobre su último video, “Fanático” y aseguró: “Yo creo que hay que bajar un poco el dramatismo. La verdad es que ella no es de mi generación. Es música que no me gusta, hace un estilo que yo aborrezco. Pero bueno, entiendo que tiene millones de fanáticos, que es una artista de primera línea y que pueda tener sus propias opiniones”.