No es la primeras vez que ocurre, y tampoco pareciera que sea la última. Nuevamente Yanina Latorre expuso a su marido, el exfutbolista Diego Latorre, y le cuestionó sus dichos en su programa de radio en El Observador.

A partir de un comentario de Diego Latorre, la panelista se mostró molesta y provocó un picante intercambio. “A veces contás pelotudeces que no tenés que decir”, le recriminó ella en vivo.

"Has dicho cosas que yo te miro, y no me hagas recordarla", amplió la mediática. “Sabes las cosas que decis vos”, le contestó Diego Latorre, sabiendo que su esposa vive de escándalo en escándalo.

Ella, sin embargo, la siguió y le dijo: "Pero vos decís cosas que no se pueden contar. Cuando agarrás confianza sos peligroso"