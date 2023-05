Insultos, gritos, acusaciones cruzadas. Como cada pelea mediática que protagoniza Yanina Latorre, el actual enfrentamiento con La Chipi también tiene esos condimentos. Ese combo peleas y tensiones, lo muestra el genial informe de Diario Registrado.

El conflicto no se detiene y tras un ida y vuelta en sus respectivos programas, la panelista de LAM, arremetió contra los y las integrantes de Duro de Domar.

Y si bien todo comenzó cuando María Fernanda Callejón cuestionó a Latorre por los supuestos dichos sobre la separación con Ricky Diotto, ahora la pareja de Diego Latorre apuntó contra La Chipi, quien también es la esposa de Dady Brieva.

“Otra que me tira los cuernos por la cabeza. Me das pena. ¿Por qué no hablás de tus cuernos? Del bailarín que te engrampabas cuando estabas en el Bailando y terminó todo mal”, lanzó Yanina.