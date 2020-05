En pleno aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, Susana Giménez violó el aislamiento social preventivo y obligatorio al viajar en un avión privado hacia la ciudad uruguaya de Montevideo.

La conductora se encontraba realizando la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, y según trascendió, el sábado voló hacia la capital del vecino país junto a su hermano Patricio Giménez.

La propia Susana lo confirmó en diálogo con TN, en donde hasta se quejó por los trámites. "Llené más papeles que si hubiera viajado a Rusia durante el comunismo”, lamentó.

Habla Susana Giménez desde Uruguay: "Tuve que llenar más permisos que cuando Rusia era comunista"

"Yo me sé cuidar sola, no preciso que me encierren en mi casa con llave, yo me cuido sola y sé muy bien lo que tengo que hacer", exclamó Giménez en declaraciones televisivas, y añadió: "Los presos están en la calle ¿nosotros vamos a estar presos? Es el año más espantoso que estamos viviendo, y el gobierno no sabe bien qué hacer".

De acuerdo con Noticiasargentinas.com, la diva salió de Aeroparque el sábado 23 de mayo a las 15 horas junto con su hermano, en un vuelo autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) bajo el permiso de “traslado de dos ciudadanos Argentinos con residencia en Uruguay”.

Una fuente de la ANAC aseguró que no le encontró explicación a la autorización de ese organismo para que se concrete el viaje. El decreto nacional sobre la cuarentena permite que si una persona quedó varada en un domicilio que no es el propio, pueda hacer un viaje por única vez a su residencia oficial que figura en su DNI.

Según indicaron en el programa de Mauro Viale, Susana pudo viajar porque estaría tramitando su residencia en el Uruguay. Incluso explicaron que las autoridades aeroportuarias recién dejaron que la conductora ingresara al país vecino una vez que demostró que está tramitando su ciudadanía uruguaya.