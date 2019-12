Un durísimo relato fue el que dio este domingo, Sol Pérez en su visita a los clásicos almuerzos de Mirtha Legrand. En primer lugar, la ex chica del clima recordó con una sonrisa a su abuela paterna: "Yo lloro cada vez que me acuerdo de ella. Cuando yo era chiquita me encantaba bailar y actuar. Vivía con nosotros, entonces era como mi mamá también y mi abuela quería que yo esté en el Bailando. Era fanática tuya (por Mirtha Legrand)".

Luego contó el triste final de su familiar: "Mi abuela murió en junio 2016 en un accidente. La atropelló un auto y nunca se supo nada. Fue justo enfrente del hospital Bocalandro". Y continuó: "Ella se fue a hacer un estudio porque no quería tener nada, había tenido un cáncer en el estomago, la operaron y era súper vital: hacía tenis todos los fines de semana, practicaba, aquagym y también iba a cursos de computación. Tenía 82 años".

Sol, con lágrimas en los ojos, detalló: "Una mañana salió de casa para hacerse un estudio y mi papá le dijo '¿te llevo?', pero ella se tomó el colectivo y cruzando la calle para llegar al Bocalandro, un auto pasó en rojo, supuestamente, esquivando un camión y atropella a mi abuela". Y agregó: "Fue todo muy raro porque pasó entre las 6.30 y 7 de la mañana y las cámaras a esa hora no funcionan".