En las últimas horas, en Twitter y WhatsApp comenzó a circular un video de una joven teniendo sexo. Muchos usuarios aseguraban que la protagonista del material íntimo era nada menos que Candelaria Tinelli. Sin embargo, la hija del conductor desmintió esta información de manera inmediata.

En una grabación que subió a sus historias en Instagram, Cande aclaró que no es ella la del video. “Amo que están diciendo que hay un video viral mío porno. Nunca en mi vida me grabé teniendo relaciones. Así que ese cuerpo, esos tatuajes, no soy yo“, expresó.